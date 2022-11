AVIS DE CONSTITUTION – Les Productions du Sommet

Par ASSP en date du 12/07/2022, il a été constitué une SASU dénommée : Les Productions du Sommet

Sigle : LPDS

Siège social : 15 Chemin Bwelahézi CHOUNGUI 97625 KANI-KELI

Capital : 50 €

Objet social : Production littéraire, vulgarisation de productions scientifiques, littéraires et artistiques, artisanales, études, prospectives Conseil, coaching, formation, organisation de conférences, formation, ingénierie de projet Gestion et suivi de droits d’auteurs Ventes de ces produits et services Soutien scolaire

Président : Monsieur ALLAOUI ASKANDARI, demeurant 15 Chemin Bwelahézi CHOUNGUI 97625 KANI-KELI élu pour une durée illimitée.

Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Clauses d’agrément : Les actions et valeurs mobilières émises par la Société sont librement cessibles et transmissibles.

Durée : 99 ans Immatriculation au RCS de MAMOUDZOU