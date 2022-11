Covid-19 : un fléchissement du nombre de contaminations constaté

Entre le 3 et le 9 août, l’Agence Régionale de Santé (ARS) informe que « 312 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte ». Le taux d’incidence s’élève désormais à 104,2 pour 100 000 habitants contre 131,9 entre le 27 juillet et le 2 août. Un fléchissement du nombre de contaminations est donc constaté.

Néanmoins, au regard de la circulation toujours présente du virus sur le territoire, l’ARS recommande de poursuivre les bons réflexes de protection, de dépistage rapide en cas d’apparition de symptômes et d’isolement si nécessaire, précisant que ces mesures restent essentielles afin de « protéger nos proches les plus vulnérables face aux virus ».

Au 12 août, l’ARS fait savoir que « 11 personnes sont hospitalisées au CHM dont 3 en réanimation ». L’agence n’hésite pas à rappeler « que toutes les personnes éligibles sont invitées à effectuer leur dose de rappel indispensable pour conserver leur immunité vaccinale acquise ».

Si au 11 août, 54.2 % de la population générale a reçu au moins une dose de vaccin, les chiffres s’élèvent à 46.7 % pour le schéma vaccinal complet à 2 doses et 15.9 % pour la dose de rappel. Pour améliorer la couverture vaccinale, l’ARS informe qu’en plus des centres fixes, il est possible de se faire vacciner dans des centres mobiles.

Pour la semaine à venir, ces centres se situent :

– jeudi 18 août – 9h/15h : Labattoir place de la poste

– vendredi 19 août – 9h/15h : Ongojou Place de la MJC