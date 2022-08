Avis de constitution – SCI BAMBOU

Suivant acte reçu par Maître Alexandre SIRUGUE , Notaire de la SELAS « LE GOFF, OMARJEE, QUINOT & RAMONFAUR, Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à la Résidence de SAINT-PIERRE (Réunion), 37, rue Auguste Babet et d’un Bureau Annexe situé à MAMOUDZOU (Mayotte), Kawéni, Route Nationale 1, Espace Coralium n°5, le 11 août 2022, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.

Dénomination : SCI BAMBOU.

Siège social : KOUNGOU (97600), 55 Bis lotissement HAUTS VALLONS Majicavo Lamir.

Durée : 99 années

Capital : 15.000,00 € .

Apports en numéraires.

toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.

Gérants :

Monsieur Marcel Robert Guy RINALDY , demeurant à MAMOUDZOU (97600) 55 B Les Hauts Vallons.

, demeurant à MAMOUDZOU (97600) 55 B Les Hauts Vallons. Monsieur Julien Florent Olivier BARTHELEMY , demeurant à MAMOUDZOU (97600) lot les 3 vallées.

, demeurant à MAMOUDZOU (97600) lot les 3 vallées. Monsieur Sylvain Claude ARNOUX, demeurant à MAMOUDZOU (97600) 4 square papaye.

La société sera immatriculée au RCS de MAMOUDZOU (Mayotte)

Pour avis, Le notaire.