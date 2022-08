Les élections départementales de Sada se tiendront les 25 septembre et 2 octobre prochains

A la suite de l’annulation des élections départementales du binôme Kamardine/Ibrahim à Sada entérinée par la décision du Conseil d’Etat le 19 juillet dernier, la préfecture communique sur les nouvelles dates.

Les élections départementales partielles de Sada se tiendront donc les 25 septembre et 2 octobre prochains. Les candidats devront déposer leurs déclarations du lundi 22 août au mardi 30 août 2022 de 8h00 à 16h00 pour le premier tour, et les lundi 26 de 13h00 à 16h00 et mardi 27 septembre 2022 de 8h00 à 16h00 pour le second tour.

Les imprimés de déclaration de candidature ainsi que le guide du mandataire sont

en ligne sur le site internet de la Préfecture .

La ville de Chirongui rappelle à ses administrés que les inscriptions dans les listes électorales pour les prochaines élections cantonales partielles restent possibles six semaines avant le scrutin conformément à la loi.