SMIC : La CGT-Mayotte dénonce la discrimination à l’égard des travailleurs de Mayotte

Suite au décret en date du 29 juillet 2022 fixant le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMINC) applicable en métropole et dans les départements d’outre-mer, la Confédération Générale des Travailleurs à Mayotte (CGTMa) constate « une fois de plus que les salariés de Mayotte sont discriminés ».

En cause, « le taux de SMIC qui est de beaucoup inférieur au taux du SMIC horaire dans l’Hexagone et dans les autres départements d’outre-mer ». Alors qu’en « métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 11,07 € l’heure ; à Mayotte, son montant est fixé à 8,35 € l’heure », détaille l’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance.

CGTMa demande une commission consultative du travail en urgence

Sachant que l’ordonnance du « 25 octobre 2017 donne la possibilité au département de Mayotte comme aux autres départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin d’appliquer un taux de SMIC supérieur au taux national », la CGTMa « demande que le préfet de Mayotte, délégué du gouvernement organise une commission consultative du travail (CCT) en urgence ». Cette CCT aurait ainsi pour but « de proposer un taux du SMIC pour Mayotte » tenant compte aussi bien « de l’inflation locale » que « du rattrapage que nous avons à faire pour aligner le taux de Mayotte au taux national, soit 11,07 € ».

La CGT-Mayotte ne manque pas de dénoncer que « le gouvernement depuis 2018 discrimine les salariés smicard de Mayotte, alors que le coût de la vie ainsi que les cotisations sociales ne cessent d’augmenter selon le calendrier de rattrapage des cotisations nationales.