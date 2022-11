La délégation de Tanzanie est arrivée à Mayotte

Sept personnalités tanzaniennes, avec à leur tête le président de la CCI de Tanzanie Paul Koyi étaient ainsi accueillies à l’aéroport de Pamandzi par les élus locaux ce mercredi 10 août. Une visite dont le but sera de renforcer le partenariat entre les deux territoires, avec en toile de fond l’idée de toujours mieux intégrer Mayotte dans son environnement géopolitique, et, selon les mots du Conseil départemental : « d’orienter plus fortement la politique de coopération du Département en faveur de l’économie, de la culture, de la formation, du sport, de la recherche et de l’innovation ». Plusieurs temps d’échanges sont prévus, l’occasion d’évoquer les « opportunités bilatérales de coopération » entre Mayotte et la Tanzanie.