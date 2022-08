AVIS DE MODIFICATION – MAYGROPIC SARL

MAYGROPIC

SARL

au capital de 10 000 €

Siège social : 88 Rue de la Source Dzoumogné Route de Mtsangamouji

97650 BANDRABOUA

890207939 RCS MAMOUDZOU

Aux termes d’une délibération en date du 1er août 2022, l’AGE a décidé d’étendre l’objet social aux activités de Prestations de stockage et d’entreposage frigorifique multi-température et prestations de préparation de commande et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts.

pour avis, La gérance