Visite ministérielle : de grands enjeux en perspective

Les sujets discutés lors de ces temps d’échanges respectifs ont revêtu un caractère protéiforme au regard des problématiques que traverse le 101e département. Sur le thème des infrastructures, la piste longue et la question du transport aérien n’ont pas manqué d’être abordées. La députée Youssouffa, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, a fait savoir qu’elle avait insisté « à nouveau sur l’importance vitale » de cette infrastructure, rappelant qu’il s’agissait d’une « promesse présidentielle ». Le 22 octobre 2019 à Mamoudzou, Emmanuel Macron avait confirmé la réalisation de ce projet. Cette infrastructure, plaçant Paris à 9h de Mayotte pour les gros porteurs, entend stimuler la concurrence entre les compagnies aériennes et donc réduire les prix des billets d’avion.

Les questions relatives à la problématique de l’eau ont fait l’objet d’une attention particulière au sujet de l’usine de dessalement et la construction d’une troisième retenue collinaire afin d’apporter de nouvelles réponses à la réduction des tours d’eau. La parlementaire est aussi revenue sur la situation du pont de Dzoumogné.

Des changements à venir pour Mayotte

Concernant l’immigration clandestine, la députée a indiqué sur les réseaux sociaux que le ministre Gérald Darmanin « a des ambitions importantes, a priori pas de tabou », soulignant que selon sa compréhension, « il y a des changements à venir pour la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte ». Le sujet du visa territorialisé a également été mis sur la table, face au ministre délégué Jean-François Carenco, à l’instar de la question des mineurs isolés et de l’Aide Sociale à l’Enfance. Sur la sécurité, Estelle Youssouffa souhaite des mesures concrètes. Selon le dernier baromètre semestriel de la délinquance à Mayotte, entre le 1er semestre 2022 et le 1er semestre 2021, la délinquance générale, les atteintes volontaires à l’intégrité physique et les atteintes aux biens ont augmenté respectivement de 14.99 %, 16.65 % et 1.24 %.

Développement du climat des affaires

Sur le coût de la vie, la députée Estelle Youssouffa « souhaite des avancées concrètes pour lutter contre la vie chère», notamment avec l’extension à Mayotte du bouclier qualité prix dans les mêmes proportions que La Réunion. Ce dispositif propose en effet aux consommateurs de l’île Bourbon un certain nombre de produits garantis à un prix plafond. Par ailleurs, sur les sujets du développement et de la culture, Ben Issa Ousseni a abordé avec Jean-François Carenco, la question du statut de l’intermittence du spectacle afin de favoriser l’essor du monde culturel.

L’intensification des échanges commerciaux entre les pays du Canal du Mozambique et l’intégration économique régionale via l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, ont aussi été l’objet de discussions. Enfin, la candidature de Mayotte pour l’accueil des Jeux des Îles 2027 a été abordée avec le ministre délégué aux Outre-mer, faisant suite à sa rencontre avec Salime Mdéré fin juillet. Le premier vice-président s’était alors fait le porteur d’une demande d’accompagnement significatif de l’Etat à hauteur de 260 millions d’euros, permettant ainsi au Département de tenir ses engagements.

En définitive, « on va voir comment le gouvernement envisage le changement pour Mayotte », s’est exprimée Estelle Youssouffa sur les réseaux sociaux. Désormais, c’est au concret de donner vie aux paroles.

Pierre Mouysset