SIM – AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE TRAVAUX / SINGUIZOU (Appel d’offre ouvert)

1 – Pouvoir adjudicateur

Société Immobilière de Mayotte (SIM)

Type du pouvoir adjudicateur : SAEM.

Maître d’œuvre : L’ATELIER ARCHITECTES

2 – Mode de passation du marché

Procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur, dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du CCP

3 – Objet du marché et lieu d’exécution

Marché de travaux pour la réalisation de l’opération « SINGUIZOU», construction de24 Logements Locatifs Sociaux et 24 Logements Locatifs Intermédiaires collectifs et 1001 m² de surfaces de commerces et bureaux, opération SINGUIZOU, dans la commune de Mamoudzou, lot 04

La consultation ne concerne que le lot ci-dessous déclaré infructueux en CAO, les autres lots sont déjà attribués

4 – Décomposition en lots et nature des travaux

Lots Désignations Objectif SIM 4 Gros-Œuvre et Etanchéité 3 185 095,40 €

5 – Délai d’exécution

Démarrage prévisionnel : Novembre 2022

Durée prévisible du marché : 20 moisy comprisla période de préparation

6 – Modalités essentielles de financement et de paiement

Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires.

7 – Conditions de participation

Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr.

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants :

Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip, Quickzip ou winrar par exemple)

Adobe® Acrobat® .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader)

Rich Text Format .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….)

.doc ou .xls ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….)

Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …).

8 – Critères d’attribution des marchés

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

1. Montant de l’offre : 60% 2. Valeur technique de l’offre chantier : 40% 2.1 Pertinence du Mémoire technique 10% 2.2 Moyens matériels et humains affectés à l’opération 10% 2.3 Références relatives à l’importance et à la nature des travaux 20%

9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Lundi 15 aout 2022 à 12h00

10 – Procédure de recours

10.1– Instance chargée des procédures de recours

Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou

10.2– Introduction des recours

14.1– Instance chargée des procédures de recours

Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou

14.2– Introduction des recours

Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du codede procédure civile

11 – Date d’envoi à la publication :Jeudi 04 aout 2022