La DAAF informe le public de la clôture de certains appels à projets FEADER

À l’approche de la fin de la programmation du Programme de Développement Rural de Mayotte 2014-2020, la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt informe le public de la clôture de certains appels à projets (AAP) relatifs à l’attribution d’une subvention au titre du FEADER.

Ainsi, les appels à projets suivants sont clôturés.

Dans le développement agricole :

Mesure 2 « Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole et services de remplacement sur exploitation » :

– Accompagnement technico-économique des exploitations agricoles (ouvert le 22/09/2020)

– Réalisation et suivi des plans de développement des exploitations agricoles (ouvert le 15/02/2021)

Mesure 16 « Coopération » :

– Aide à la mise en place et au fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (ouvert le 30/12/2020)

Dans l’aménagement des territoires ruraux :

Mesure 7 : Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales :

– Plan de gestion et de protection des espèces et des milieux forestiers et autres espaces naturels (ouvert le 28/06/2021)

– Aménagements touristiques pour l’accueil du public en zones forestières et autres zones naturelles (ouvert le 28/06/2021)

– Préservation et restauration du patrimoine naturel (ouvert le 14/04/2021)