Covid-19 : la hausse des contaminations se poursuit à Mayotte avec 395 cas confirmés

Entre le 27 juillet et le 2 août, l’Agence Régionale de Santé informe que « 395 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte ». Le taux d’incidence s’élève désormais à 131,9 pour 100 000 habitants contre 104,6 entre le 20 et 26 juillet 2022.

Au regard de la persistance de la hausse des indicateurs épidémiologiques, l’ARS rappelle qu’il est « primordial de rester mobilisé et vigilant ». Ainsi, l’agence ne manque pas de souligner « l’importance de se faire dépister dès les premiers symptômes ou au moindre doute, et de respecter l’isolement quand cela est nécessaire afin de limiter la propagation du virus sur le territoire ».

Gestes barrières et couverture vaccinale

Le respect des gestes barrières est essentiel à appliquer que ce soit dans l’environnement familial ou professionnel afin de limiter la propagation du virus. Le lavage fréquent des mains, l’aération des lieux clos, la distance entre les personnes ainsi que le port du masque sont recommandés.

Si au 1er août, 54.2 % de la population générale a reçu au moins une dose de vaccin, seule

46.7 % dispose d’un schéma vaccinal complet à 2 doses et 15.7 % une dose de rappel. Pour améliorer la couverture vaccinale, l’ARS rappelle qu’en plus des centres fixes, il est possible de se faire vacciner dans des centres mobiles. Pour la semaine à venir, ces centres se situent :

– Lundi 8 août de 9h-15h : parking de la PMI à Mtsamoudou,

– Mardi 9 août de 9h-15h : place du mariage à Tsingoni,

– Mercredi 10 août de 9h-15h : parking de la boulangerie à Sada,

– Jeudi 11 août de 9h-15h : faré à côté du rond-point à Iloni,

– Vendredi 12 août de 9h-15h : parking du plateau de Mangajou.