Madagascar : Bras de fer persistant entre l’aviation civile et Madagasikara Airlines

Les vols de Madagasikara Airlines sont suspendus à une licence d’exploitation et un certificat de transport aérien. L’autorité de l’aviation civile malgache (ACM) dit examiner les conditions de délivrance et a rappelé les dirigeants de la compagnie à l’ordre. Derrière se cachent des enjeux politico-financiers majeurs, d’après la presse malgache qui évoque "un mélange de genres" entre la création de Madagasikara Airways et le redressement judiciaire d’Air Mad, la compagnie nationale aujourd’hui en difficultés financières avec une dette brute estimée à 60 millions d’euros dont 20 millions vis-à-vis de l’Etat français.