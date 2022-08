Le Conseil départemental au chevet de la réussite universitaire des nouveaux bacheliers

Le baccalauréat en poche, les nouveaux bacheliers de l’île peuvent compter sur le soutien « des acteurs qui souhaitent votre réussite professionnelle et sociale qu’ils soient institutionnels ou associatifs ». Le précieux sésame en poche ouvre en effet la voie à des questionnements d’ordre plus pragmatique : comment financer son futur cursus d’études hors du territoire ? Une interrogation loin d’être anodine dans la mesure où plus de 70 % des lycéens poursuivent leurs études ailleurs qu’à Mayotte. Le public ciblé était donc bel et bien au rendez-vous avec près de 300 jeunes réunis à l’occasion.

Le Conseil départemental s’engage auprès de la réussite des étudiants

Tout l’enjeu de cette réunion d’information et d’échanges sur la mobilité étudiante était de présenter les différentes aides proposées par le Conseil départemental (Cd) mais aussi les associations qui apportent un soutien aux futurs étudiants en mobilité. Rosette Vitta, conseillère départementale de Bouéni et Présidente de la Commission d’attribution des Bourses et d’Aides (COBA), a durant son discours d’introduction rappelé que l’année dernière ce sont plus de 2800 étudiants qui ont pu bénéficier des aides de la Direction des Politiques Scolaires et Universitaires (DPSU). Comme le précise en visioconférence sa directrice Dahabia Chanfi, « une vingtaine d’aides financières sont disponibles ».

Qu’il s’agisse d’aides financières ou d’aides au transport, tout étudiant est à même de pouvoir y prétendre s’il remplit des exigences générales relatives à la cohérence de son projet professionnel. Des aides exceptionnelles sont également disponibles pour les étudiants qui ne remplissent pas toutes les conditions de recevabilité. A ce moment, c’est la COBA qui statue. L’enjeu est non négligeable pour l’avenir de l’île en atteste la prise de parole du 6e vice-président du Cd en charge de la Formation professionnelle, Éducation et Insertion. Il a fait observer que « Mayotte a besoin d’une jeunesse formée. Le Conseil départemental fait

un investissement en vous aidant ».

Accompagner les étudiants pour lutter contre l’échec scolaire

Mais ce temps d’information a également permis de prodiguer quelques conseils aux futurs étudiants notamment la gestion du budget, la gestion administrative ainsi que la manière de constituer les dossiers d’aides aux bourses et au logement. Le 1er vice-président du Cd, Salim Mdéré n’a pas manqué de souligner l’importance « de ne pas s’isoler. Ne vous enfermez pas, intéressez-vous à l’environnement dans lequel vous vous trouverez, faite du bénévolat ». Afin d’apporter un soutien aux étudiants en métropole le Cd a notamment signé une convention avec treize académies partenaires pour assurer leur prise en charge par un médiateur et lutter contre l’échec scolaire. Tout est mis en œuvre pour que cette période de leur existence soit « la plus belle de [leur] vie ».

Pierre Mouysset