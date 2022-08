Ville de Mamoudzou (976) AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

0202Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Ville de Mamoudzou (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000883700011

Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : 2022DVRD0047

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Le Maire M. Ambdilwahedou SOUMAILA – Tél : +33 269666645 – Mail : commande-publique@mamoudzou.yt

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations

objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacités techniques et professionnelles : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de

bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d’exécution, s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés à

bonne fin)

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mercredi 31 août 2022 – 11:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d’attribution : 1-Prix des prestations (Montant total de l’offre-Cohérence des prix unitaires) : 60.0

2-Valeur technique : 40.0

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Réhabilitation des voiries communale

Classification CPV : 45233140

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Réhabilitation des voiries communale

Lieu principal d’exécution : Commune de Mamoudzou

Durée du marché (en mois) : 12

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

Rue Tsara vola

Classification CPV : 45233140

Lieu d’exécution du lot : Commune Mamoudzou

LOT :

Rue Bassin goulé

Classification CPV : 45233120

Lieu d’exécution du lot : Commune de Mamoudzou

LOT :

Rue Madi Mché en béton

Classification CPV : 45233120

Lieu d’exécution du lot : Commune de Mamoudzou

LOT :

Rue Madi Mché en enrobé

Classification CPV : 45233120

Lieu d’exécution du lot : Commune de Mamoudzou

LOT :

Rue de l’école Mhogoni

Classification CPV : 45233120

Lieu d’exécution du lot : Commune de Mamoudzou

LOT :

Rue Bonovo

Classification CPV : 45233120

Lieu d’exécution du lot : Commune de Mamoudzou

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d’envoi du présent avis

01 août 2022