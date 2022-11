Centre Hospitalier de Mayotte – AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier de Mayotte Direction des Achats et de la Logistique – Département Commande Publique B. P. 04, Tél. 02 69 64 80 34 – Fax. 02 69 61 79 65 97 600 Mamoudzou Représenté par Monsieur DEFOUR Jean-Mathieu – Directeur CHM SECTION II : OBJET DU MARCHÉ 2.1 Objet du marché : Le présent marché concerne la réalisation d’une mission de maitrise d’œuvre relative à la remise aux normes de la cuisine relais du Centre Hospitalier de Mayotte sur le site principal de Mamoudzou. 2.2 Classification nomenclature : 71000000-8 Maitrise d’œuvre 2.3 Division en lots : non 2.4 – Financement : Le projet est financé des fonds propres SECTION III : DUREE DU MARCHE Le présent marché est conclu pour une durée 12 mois à compter de notification de l’ordre de service.