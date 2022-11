Trois conventions de financement signé entre le CHM et le GIP l’Europe à Mayotte

Le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) et le Groupement d’Intérêt Public (GIP) l’Europe à Mayotte ont signé le 29 juillet dernier trois conventions de financement sur les fonds REACT UE FEDER pour un montant total de 23 748 425,48 euros.

Cette allocation permettra de financer plusieurs projets notamment la mise à niveau et l’adaptation du plateau technique pour l’amélioration de la prise en charge. Ce projet, financé à 15 070 7745 euros, consiste en l’acquisition d’équipements biomédicaux que sont les scanners, les respirateurs, les échographes etc. Autre projet, financé pour sa part à hauteur de 4 591 441,44 euros, la digitalisation et la sécurisation du système hospitalier. Il est notamment prévu que le CHM s’équipe de serveurs de stockage, de matériels informatiques permettant de sécuriser le système d’information hospitalier tout en répondant aux besoins des métiers grâce aux solutions numériques.

Enfin, les travaux de restructuration et l’acquisition d’équipements pour la néonatalogie, ainsi que l’achat de matériels pour la maternité aura pour effet d’améliorer la prise en charge des mères et des enfants. Ce projet financé à hauteur de 4 086 209,04 euros remplit quatre objectifs majeurs : l’adaptation de la capacité du service à son activité, la sécurisation des transferts, de et vers, les maternités périphériques, le renforcement du service néonatalogie ainsi que la mise à niveau des locaux pour les consultations externes de spécialité.