AVIS DE DISSOLUTION – SCI COTEL MAYOTTE N°1

SCI COTEL MAYOTTE N°1

Société civile au capital social de 169.500,00 €

Siège social : Résidence SANA – Appt n° 14

BP 735 – Rue du Commerce

97600 – Mamoudzou

508 202 983 RCS Mamoudzou

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 30/06/2022, les associés ont décidé de la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation. L’assemblée générale susvisée a nommé comme liquidateur Monsieur MARPINARD Guy, demeurant 123, Boulevard de la Trinité, Saint-Denis (97400),avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé au123, Boulevard de la Trinité, Saint-Denis (97400), adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et à laquelle les actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Tribunal de commerce de Mamoudzou. Mention sera faite au RCS de Mamoudzou.