L’Ecole Bleu Outremer touche à sa fin, une expérience humaine hors du commun

Un voyage et une expérience inédite autour des enjeux de l’océan de demain vient de s’achever ce mercredi. Dans le cadre de l’Ecole Bleu Outre-Mer, 50 étudiants scientifiques, 14 élèves en formation maritime et 11 étudiants en cursus artistique ont pu participer à une aventure d’un genre nouveau à bord du Marion Dufresnes II. Ce navire emblématique de la Flotte océanographique française, propriété des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), s’est métamorphosé l’espace d’un mois en navire école aux caractéristiques inédites.

« Ce projet a été imaginé avec le ministère des outre-mer et l’Agence Française de Développement », s’est exprimé en conférence de presse Olivier Lefort, directeur de la flotte océanographique française-IFREMER. Issus de Mayotte, de La Réunion, de métropole ou encore de pays de la zone du Canal du Mozambique (Kenya, Tanzanie, Madagascar), les étudiants ont pu successivement participer, au cours des deux voyages organisés durant cette période, à de multiples temps forts d’apprentissage.

Une expérience hors du temps

Qu’il s’agisse de formation, de présentation des métiers de la mer et de la recherche ou de sensibilisation aux enjeux de protection des océans, le partage de connaissance aura été leurs lots quotidiens. Des temps d’apprentissage aussi bien encadrés par des professeurs de l’Université de la Réunion, que ceux du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (CUFR) ainsi que par les Écoles d’apprentissage maritime de La Réunion et de Mayotte. Lors de la deuxième étape de ce voyage, les jeunes présents à bord ont pu notamment participer à « une campagne océanographique conduite par le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte », a tenu à préciser Olivier Lefort.

A leur côté, des grands témoins des sciences océaniques ainsi que des personnalités de la

culture ont également pu prendre place à bord du navire à l’instar de Taambati Moussa, figure emblématique de la danse et de la musique mahoraise, ou encore le navigateur Roland Jourdain. Cette expérience humaine a été un moment de partage hors du commun favorisant les rencontres et les échanges de connaissances.

Susciter des vocations professionnelles insoupçonnées

Lors du dernier voyage du navire, l’Ecole Bleu Outremer s’est clôturée avec l’accueil d’un séminaire interministériel. Le CUFR, avec la présence de son directeur adjoint Abal-Kassim Cheik-Ahamed, a notamment eu l’opportunité d’intervenir sur la table ronde « l’économie bleue et l’attractivité des métiers de la mer – Comment aider les jeunesses ultramarines à se tourner davantage vers leur océan ? ». Une expérience unique en passe d’être probablement renouvelée compte tenu de son fort potentiel de sensibilisation aux enjeux de protection de l’environnement et d’ouverture au monde scientifique.

Pierre Mouysset