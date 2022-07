AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – CENTRE HOSPITALIER MAYOTTE

Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier de Mayotte Direction des Achats et de la Logistique – Département Commande Publique B. P. 04, Tél. 02 69 64 80 34 – Fax. 02 69 61 79 65 97 600 Mamoudzou Représenté par Monsieur DEFOUR Jean-Mathieu – Directeur CHM SECTION II : OBJET DU MARCHÉ 2.1 Objet du marché : Le présent marché concerne la réalisation d’une mission d’accompagnement du Centre Hospitalier de Mayotte dans l’amélioration de la chaine de production de l’information médicale et des sources, en particulier les dossiers patients et les divers documents en résultants. 2.2 Classification nomenclature : 79500000 Prestations d’accompagnement 2.3 Division en lots : non 2.4 – Financement : Le projet est financé des fonds propres SECTION III : DUREE DU MARCHE Le présent marché est conclu pour une durée 24 mois à compter de notification.