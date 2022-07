AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – Centre Hospitalier de Mayotte

Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier de Mayotte Direction des Achats et de la Logistique – Département Commande Publique B. P. 04, Tél. 02 69 64 80 34 – Fax. 02 69 61 79 65 97 600 Mamoudzou Représenté par Monsieur DEFOUR Jean-Mathieu – Directeur CHM SECTION II : OBJET DU MARCHÉ 2.1 Objet du marché : Le présent marché concerne la réalisation des travaux de réhabilitation de la Résidence IRIS à Mamoudzou. 2.2 Classification nomenclature : 45262690-4 Remise en état de bâtiments dégradés 2.3 Division en lots : oui Les travaux seront composés de 10 lots : o LOT 01 : Gros-Œuvre -VRD (comprend 2 sous lots : 1a et 1b) o LOT 02 : Etanchéité o LOT 03 : Menuiserie intérieure o LOT 04 : Revêtements durs o LOT 06 : Menuiserie Aluminium o LOT 07 : Serrurerie – Bardage o LOT 08 : Mobilier et Agencement o LOT 13 : Couverture charpente o LOT 14 : Rénovation toiture o LOT 15 : Cloison faux plafonds ð Ces lots font l’objet d’une relance suite à une déclaration sans suite pour motif d’intérêt général lors de la consultation initiale n° 44/TRAV/2022. ð Lots 5, 9, 10 et 11 ont été attribué lors de la 1ère consultation. ð Lot 12 « ascenseur » : abandonné ð Lots 13, 14 et 14 ont été ajouté pour une meilleure organisation de la prestation et aussi permettre une large concurrence. ð Les 1 à 8 ont été revu afin de respecter le budget prévu. 2.4 – Financement : Le projet est financé à 100 % par l’Europe dans le cadre des fonds FEDER. SECTION III : DUREE DU MARCHE Le présent marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 6 mois à compter de réception de l’ordre de service.