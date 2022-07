A compter du 1er août, les tarifs des conteneurs de 40 pieds en baisse de 750 euros

Ce mercredi 27 juillet, le ministre chargé des Outre-mer Jean François Carenco s’est entretenu avec le président-directeur général de la CMA CGM. L’objet de la rencontre portait sur la lutte contre la vie chère dans les outre-mer. Pour rappel, selon l’Institut national de la statistique sur les douze derniers mois, l’indice des prix en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, a connu respectivement une augmentation de 4.6 %, 4.2 % et 4.9 % alors même que “la grande pauvreté est 5 à 15 fois plus fréquente dans les départements d’outre-mer qu’en Métropole”.

Suite à ces échanges, et partageant l’objectif commun « d’une répercussion concrète de la baisse du coût du fret sur le prix final des produits au profit des populations ultramarines », le président directeur général a confirmé « la baisse de 750 euros du tarif du conteneur de 40 pieds à destination de l’hexagone et des outre-mer ». Cette mesure sera effective à partir du lundi 1er août et ce, pendant une période d’un an.

Le ministre a, en outre, tenu à échanger sur la démarche « Oudinot du pouvoir d’achat » lancée lors de son déplacement à La Réunion le 8 juillet dernier. Elle vise à étendre le dispositif du bouclier qualité prix, en vigueur sur l’île Bourbon, aux autres territoires ultra-marins. A ce titre, « il a confié mandat de discussion aux préfets des départements d’outre-mer la semaine dernière ».