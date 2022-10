VILLE DE DEMBENI (976) – RESULTAT DE MARCHE

Organisme acheteur

Ville de Dembeni (976), Nassuria BACO BACAR, Place de la Mairie Boîte Postale N°20, 97660 Dembeni, FRANCE. E-mail :

commandepublique@dembeni.fr.

Objet du marché

Marché de maîtrise d’oeuvre relatif à l’aménagement du cimetière de Dembeni

Caractéristiques

Type de procédure

Procédure adaptée.

Informations sur l’attribution du marché

Date d’attribution du marché :

28 juin 2022

Nombre total d’offres reçues :

6

Critères d’attribution retenus

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Prix des prestations 50%

2: Valeur technique 40%

3: Planning et délai d’exécution 10%

Attribution

Marché attribué à un titulaire / organisme unique.

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

Groupement ATEC , 70 Route nationale de Kaweni , 97600 , Mamoudzou , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) :

65360 euros

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

Autres renseignements

Date d’envoi du présent avis

25 juillet 2022