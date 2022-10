La préfecture réquisitionne du personnel aérien pour permettre l’atterrissage d’un avion

Compte tenu d’un problème de transfert important à l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam situé en République de Maurice, le vol n°ZD051 avec à son bord 140 passagers n’a pas été en mesure de décoller à l’horaire initialement pour rallier l’île au lagon ce dimanche 24 juillet. Or, compte tenu de cette perturbation, l’avion devant atterrir en dehors des heures de travail réglementaires de la tour de contrôle de Mayotte, l’absence d’une mesure de réquisition d’un personnel de la tour de contrôle, le vol n’aurait pas été en mesure de se poser à l’aéroport.

Comme le précise l’arrêté préfectoral « portant réquisition de personnels », la préfecture appréciant « qu’il y a lieu d’assurer pour ces personnes un acheminement sécurisé vers le territoire » et « qu’une telle situation présente un risque important pour la situation de ces personnes et de troubles à l’ordre public », a décidé de réquisitionner des Techniciens Supérieurs des Etudes et de l’Exploitation de l’Aviation Civile. L’arrêté mentionne, en outre, dans son article 3 que le refus de son exécution par les personnels réquisitionnés « constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende ».

Sans cette prise de dispositions nécessaires, la situation aurait été des plus problématiques, et pour les voyageurs, et pour la compagnie dans la mesure où il aurait fallu trouver en urgence un logement pour l’ensemble des passagers de l’appareil. Néanmoins, le vol n°ZD051 a pu rallier Mayotte peu après 20 heures.

Pierre Mouysset