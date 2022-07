Forum des métiers de la formation et de l’emploi, une première édition réussie

Pas moins d’une cinquantaine d’acteurs économiques publics et privés et une centaine de visiteurs se sont mobilisés lors du forum des métiers de la formation et de l’emploi, organisé par le CARIF OREF et ses partenaires, le 9 juillet dernier à l’école primaire Maraichers de Koungou.

Informer et encourager les jeunes de l’île

Le 6e vice-président du Conseil départemental, chargé de la Formation Professionnelle, Education et Insertion, n’a pas manqué d’exposer les objectifs de cette manifestation : « nourrir la curiosité de nos jeunes ici présents afin qu’ils aient toutes les informations utiles à la construction de leur carrière scolaire, formative et professionnelle ». Ce forum entendait également participer à l’information de la jeunesse et participer à sa formation afin qu’elle « soit un vivier et une main d’œuvres hautement qualifiée pour les employeurs ».

La main d’œuvre qualifiée de demain se forme aujourd’hui

Au cours de la matinée, les jeunes venus en nombre ont pu se renseigner sur « les dispositifs de formation, d’insertion et d’orientation existants et de faire la lumière sur des métiers d’avenir ». Avoir une meilleure lisibilité des offres de formation ou d’emploi disponibles dans le 101e département a vocation à « clarifier toutes les conditions d’accessibilités » afin d’encourager l’implication des jeunes dans la construction de leur parcours. Les professionnels ont ainsi pu éclairer les participants sur les types de baccalauréats nécessaires, les diplômes requis ou encore les modalités d’admission requises pour prétendre à leurs formations ou emplois.

Un évènement en passe de s’institutionnaliser

Selon les organisateurs, « cette première édition réussi a suffi pour convaincre les partenaires de renouveler l’expérience » à l’horizon du « premier trimestre 2023 ». Une aubaine pour le monde de l’entreprise « quand on sait que 44 % des professionnels présents ont des postes à pourvoir ».