AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE AVIS RECTIFICICATIF MARCHE DE TRAVAUX – Commune de Bandrele

Le rapport de « La gestion de l'eau et de l'assainissement dans les Outre-mer » a été présenté au Conseil économique, social et environnemental le 25 octobre dernier. Réalisé notamment par Sarah Mouhoussoune, ancienne conseillère départementale chargée de l’action sociale et de la santé sous la présidence de Zaïdani, le document dresse un état des lieux des enjeux à relever. Mayotte ne fait pas exception.