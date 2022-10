Un dauphin d’Electre (péponocéphale) retrouvé mort dans la mangrove de Passamainty

Au lendemain de l’alerte, les interventions étant compliquées à orchestrer de nuit, une équipe de 7 membres du REMMAT se rendait sur place pour découvrir le cadavre d’un dauphin d’Electre, aussi appelé péponocéphale. Parmi l’équipe sur place, cinq personnes titulaires de la Carte Verte, ayant été formées par l’Observatoire Pelagis (animateur du Réseau National Echouages) et sont ainsi habilitées à manipuler et déplacer des mammifères marins et à réaliser des prélèvements sur des spécimens morts.

Ainsi, l’on apprend que l’animal échoué est une femelle, dans un état putréfié indiquant que la mort remonte à plus de trois jours. Selon les premières conclusions, « aucune preuve de collision avec un bateau, de capture accidentelle liée à la pêche ou de braconnage n’est identifiée ». Le REMMAT précise que « bien qu’assistée par les experts de l’Observatoire Pelagis, l’équipe manque d’éléments pour définir précisément la cause de la mort de l’animal. Des analyses sur les tissus prélevés lors de l’intervention pourront peut-être apporter plus d’éléments de réponse dans le futur ».

Les dauphins d’Electre font partie de la dizaine d’espèces de dauphins observés à Mayotte. Ils sont observables toute l’année au large, souvent en groupe de 100 à 500 individus. Ils se distinguent notamment par leur tête en forme de melon et sans bec et mesurent entre 2m et 2,8 m.

En cas d’observation de mammifères marins ou de tortues échoués, en difficulté ou morts, la population est priée de contacter le REMMAT au 06 39 69 41 41.