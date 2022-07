L’appel à projets pour les fonds de coopération régionale 2022 est en ligne

La préfecture annonce que l’appel à projets relatif aux fonds de coopération régionale 2022 est en ligne. Avec pour objectif de renforcer la coopération entre l’île au lagon et ses voisins de l’océan Indien, l’appel à projets permet de financer des projets alliant développement économique et social, et une meilleure insertion du territoire dans son environnement régional et géographique.

Pour 2022, l’accent aura été mis sur les notions suivantes : éducation, santé, économie, jeunesse, culture, artisanat, éco-tourisme, énergie renouvelable et connectivité numérique. ainsi, la préfecture de Mayotte précise que toute personne morale (associations, institutions, etc.) localisée à Mayotte peut solliciter une subvention FCR, qui, en complément d’autres dispositifs financiers existants, pourrait financer des projets à hauteur de 30 %”.

L’appel à projets est disponible en ligne à cette adresse.