En comparaison au premier semestre 2021, Mayotte connaît une recrudescence de la délinquance

La délinquance générale à Mayotte a connu une hausse de 14.99 % entre le premier semestre 2021 (4842 faits), et le premier semestre 2022 (5568 faits). Cette augmentation est davantage marquée en zone gendarmerie avec 3571 faits de janvier à juin 2022 contre 3008 sur la même période l’année dernière, soit une hausse de 18.72 %. C’est 10 points de plus au regard des faits commis en zone police : au premier semestre 2022, on dénombre 1997 faits contre 1834 sur la même période en 2021.

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique en augmentation

L’écart entre les zones police et gendarmerie se resserre en ce qui concerne les atteintes volontaires à l’intégrité physique. Zones confondues, la hausse est de 16.65 % par rapport au premier semestre 2021, avec 1964 faits contre 2291 sur la même période en 2022. La progression en zone police est de 16.77 % soit quasiment l’équivalent de la zone gendarmerie (+ 16.59 %). Selon la préfecture, les coups et blessures volontaires, les violences non crapuleuses ont augmenté de plus de 20 % dans ces deux zones par rapport au premier semestre 2021.

Concernant les coups et blessures volontaires, l’écart en zone gendarmerie atteint plus de 25 % par rapport à la période janvier-juin 2021. Pour les violences non crapuleuses, c’est-à-dire « les violences dites gratuites dont le vol ne constitue pas le motif » rappelle la préfecture, la hausse est légèrement plus marquée en zone gendarmerie (+ 21.59 %) par rapport à la zone police (+ 20.61 %).

Pour leur part, les violences crapuleuses qui sont liées au vol, leur proportion diminue de près de plus de 10 % au premier semestre 2022 au regard de la même période en 2021 avec 177 faits contre 197 un an auparavant. Cette baisse est nettement moins marquée en zone gendarmerie puisqu’elle n’atteint que 0.60 %, passant de 332 faits commis entre janvier et juin de cette année, contre 334 sur la même période l’année dernière.

Des atteintes aux biens plus marquées en zone gendarmerie qu’en zone police

Au sujet des atteintes aux biens, la zone police se démarque par une baisse de plus de 20 % des faits

commis a contrario de la zone de gendarmerie où les cambriolages de domiciles et les vols liés aux automobiles et deux-roues motorisés ont augmenté, entre le premier semestre 2021 et celui de 2022, de 15.73 %. La plus forte baisse en zone police concerne les cambriolages de domiciles avec 31.25 % en moins (44 faits entre janvier et juin 2022 contre 64 sur la même période en 2021).

Les vols liés aux automobiles et deux-roues motorisés ont régressé de 18.69 % pour s’établir à 161 faitscontre 198 un an auparavant, toujours sur la période du premier semestre. A l’inverse, en zone gendarmerie, ces vols ont connu une hausse de plus de 12 % et plus de 17 % pour ce qui est des cambriolages de domiciles.

La hausse constatée de la délinquance à Mayotte au premier semestre 2022, au regard de la même période l’année dernière, ne manquera pas d’être rappelée au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer qui prévoit, un an après son dernier passage sur l’île, de revenir à nouveau en août prochain.

Pierre Mouysset