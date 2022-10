L’élection de Mansour Kamardine et de Tahamida Ibrahim à Sada vient d’être annulée

Au lendemain des élections départementales 2021, l’affaire avait fait grand bruit : peu après sa défaite, le candidat de Sada Mohamed Assani Abdou, adversaire du binôme Mansour Kamardine/Tahamida Ibrahim déposait un recours pour invalider l’élection.

De quoi entraîner un jugement au tribunal administratif, jugement faisant finalement état de « différences significatives entre les deux tours de scrutin ». Celles-ci porteraient ainsi sur 57 suffrages « irrégulièrement exprimés dans la seule commune de Chirongui ».

Désormais, comme nous l’apprend Me Tesoka et après la requête en appel déposée par le binôme Kamardine-Ibrahim, l’on apprend finalement le rejet de celle-ci par le Conseil d’Etat. L’annulation de leur élection est donc désormais définitive et le sera concrètement dès la notification de l’arrêt.