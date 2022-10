Avec le retour des baleines à Mayotte, le Parc Marin rappelle la règlementation à appliquer

Depuis le début de l’hiver austral, nombreux sont les enthousiastes à guetter le retour des baleines dans le lagon, lieu privilégié des géantes des mers pour l’accouplement, et l’élevage des petits. Potentiellement abondantes entre fin août et début septembre, les baleines se seront faites attendre l’an dernier, avec une première observation confirmée début août. Néanmoins cette année, elles sont de retour plus précocement, et ont pu être observées dès la semaine dernière.

Une nouvelle réjouissante pour les amoureux de la nature, mais face à laquelle le Parc Naturel Marin rappelle la règlementation en vigueur, absolument nécessaire pour garantir le retour des mammifères dans les eaux mahoraises.

Ainsi, le PNM précise que « depuis 2021, une nouvelle loi nationale s’applique à toutes les aires marines protégées donc au sein du Parc naturel marin. (…) La loi encadre la manière d’approcher tous les mammifères marins en interdisant la perturbation intentionnelle (comprenant la poursuite et le harcèlement), afin de les protéger tout en privilégiant la pérennité de l’activité d’observation. Observer une baleine dans son milieu naturel est un moment inoubliable ! Mais la migration des baleines à bosse dans les eaux mahoraises étant un moment essentiel de leur cycle de vie, cela nous engage à les protéger en appliquant des règles simples ».

Des règles qui consistent ainsi à ne pas approcher les mammifères à moins de 100m. Seuls deux navires peuvent être présents dans la zone des 300m, espace où la vitesse est limitée à 5 nœuds. Enfin, l’approche des mammifères est interdite par l’avant et par l’arrière.

Pour rappel : Toute perturbation intentionnelle des mammifères marins est une infraction à la loi. Elle est punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € pour une personne physique et 3500 € pour une personne morale.

Pour en savoir plus sur les règles d’approche, le Parc Marin met à disposition un mini-guide sur son site web : https://parc-marin-mayotte.fr/ editorial/quand-jobserve