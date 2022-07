Le Forum économique des îles de l’océan Indien, une aubaine pour l’économie mahoraise

Avec l’édition 2022 placée sous le signe de « Repenser demain », les acteurs économiques, financiers ainsi que les institutionnels locaux et internationaux sont invités « à réfléchir ensemble aux grands défis de demain. Le conflit russo-ukrainien est venu confirmer nos vulnérabilités révélées par la pandémie de Covid-19, en accentuant notamment les tensions sur les chaînes d’approvisionnement internationales avec les conséquences que nous connaissons : hausses des prix, pénuries, etc. », détaille Joséphine Andriamamonjiarison, présidente de Cap Business Océan Indien.

Renouer le dialogue après deux années d’absence

Co-organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice (MCCI) et Cap Business Océan Indien, avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD), cette édition entend élargir la zone géographique des pays invités. Ainsi, seront conviés « des femmes et hommes d’affaires des pays riverains de l’océan Indien, tels que l’Inde, le Kenya, la Tanzanie, l’Afrique du sud, entre autres », souligne Namita Jagarnath-Hardowar, présidente de la MCCI.

Un lieu de débats et d’échanges propice « pour les opérateurs à collaborer pour créer de nouvelles synergies et des chaînes de valeur régionales. Ce forum, le premier à se tenir après la pandémie, a une importance capitale pour relancer la coopération régionale et le développement des échanges inter-îles », souligne Marc Dubernet, directeur régional de l’AFD.

Participer au rayonnement de Mayotte à l’international

Si le programme n’est pour l’heure pas dévoilé, le Caudan Arts Centre à Port-Louis accueillera de nombreuses conférences, tables rondes et ateliers de travail sans oublier les rencontres entre acteurs du monde économique. Pour les personnes désireuses de participer à cette édition, les inscriptions sont ouvertes à partir de fin juillet 2022 sur le site internet officiel de l’événement. Une opportunité pour les acteurs de Mayotte de renforcer l’attractivité de l’île et d’accroître sa visibilité sur la scène internationale.