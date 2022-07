Covid-19 : la hausse du nombre de contamination poursuit son ascension

La propagation du Covid-19 entre le 6 et 12 juillet s’est accélérée dans le 101e département. Selon l’Agence Régionale de Santé (ARS), «262 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 93,7 cas pour 100 000 habitants ». Une hospitalisation est également à dénombrer. A titre de comparaison, la semaine qui précédait, le nombre de cas s’élevait à 181 avec un taux d’incidence de 64,8 cas pour 100 000 habitants.

Ne pas relâcher les gestes barrières

Compte tenu de la dégradation des indicateurs épidémiologiques, l’ARS insiste sur la nécessité « de se faire dépister au moindre doute et/ou symptôme dans l’un des espaces dédiés de l’île ». Le respect des gestes barrière dans le contexte de vacances barrière n’est pas à négliger. L’ARS préconise « d’aérer régulièrement les locaux, porter le masque dans les lieux clos à forte concentration de population et dans les transports, se laver ou se désinfecter les mains régulièrement, se tester dès les premiers symptômes et en cas de résultat positif, prévenir ses proches et respecter son isolement ».

La dose de rappel limite les formes graves du Covid-19

Au 11 juillet 2022, Santé Publique France estimait que si 49,8 % de la population de l’île bénéficiait d’un schéma vaccinal complet à 2 doses, seule 15,8 % avait reçu la dose de rappel. Pour les personnes éligibles à cette dose de rappel, l’ARS tient à informer qu’elles « sont invitées à se rendre dans un des centres de vaccination (mobiles ou fixes) ». Pour la semaine du 18 juillet, les sites concernant la vaccination mobile sont :