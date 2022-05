Pour sa 10ème édition, la Fête de la Nature vous attend au Jardin botanique de Coconi

Le Réseau d’Education à l’Environnement et au Développement Durable 976 (EEDD) de Mayotte organise la 10ème édition de La Fête de la Nature, les 19, 20 et 21 mai 2022 au jardin botanique de Coconi.

Les journées du 19 et du 20 mai seront réservées aux scolaires. Plusieurs classes qui ont pu s’inscrire via les formulaires disponibles sur le site, seront sur place pour un parcours pédagogique à travers les stands, pour profiter des sorties natures, et pour présenter leurs propres travaux, préparés en amont.

Le samedi 21 mai de 8h à 15h, le site sera ouvert au public. “Tout le monde aura l’occasion de visiter les stands, faire les activités pédagogiques, mais aussi assister à une pièce de théâtre jouée par l’association Cocotiers rigolos, un concert de l’artiste Staco, et participer à une tombola qui récompensera les gagnants avec de superbes lots”.

Ce sera aussi l’occasion de décerner les prix aux gagnants du concours photo sous le thème «Mon coin de nature préféré». Sans oublier les artisans et restaurateurs locaux qui seront sur place pour mettre en lumière le savoir-faire de Mayotte.