“Mon Espace Santé”, futur carnet de santé numérique, mis en place à Mayotte

A compter du 16 mai 2022, les assurés de Mayotte, recevront un email ou un courrier les invitant à activer “Mon Espace Santé”, un nouveau service numérique proposé par l’Assurance Maladie et le ministère des Solidarités et de la Santé.

Il s’agit d’un carnet de santé numérique, “personnel et sécurisé”, informe la Caisse de Sécurité sociale de Mayotte (CSSM), qui permet de stocker toutes les informations de santé utiles à leur suivi médical (ordonnances, résultats d’analyse de biologie, comptes rendus médicaux, etc.) et de les partager avec les professionnels et établissements de santé de leur choix. Il offre également une messagerie santé pour sécuriser les échanges avec les professionnels et établissements de santé qui les prennent en charge, puis il sera bientôt enrichi d’un agenda médical et d’un catalogue d’applications et de services labellisés.

Depuis le 31 janvier, l’Assurance Maladie envoie un courrier ou un email à chaque bénéficiaire d’un régime d’assurance maladie français pour lui présenter Mon espace santé et l’inviter à activer son profil. Ils pourront choisir d’activer Mon espace santé immédiatement, ou de s’y opposer, en se rendant sur monespacesante.fr. Pour cela, il suffit de se munir de sa carte Vitale et du code provisoire présent dans l’e-mail ou le courrier. En cas de besoin, l’assuré peut appeler le 34 22, pour solliciter de l’aide. A l’issue d’un délai de 6 semaines à compter de l’envoi de l’email ou du courrier d’information, et en l’absence

d’opposition, le profil sera ouvert. À tout moment, indépendamment de sa décision initiale, il est possible d’activer ou de clôturer son profil.

Avec Mon espace santé, chaque utilisateur peut garder avec lui toutes ses informations médicales et disposes de services numériques qui l’aident à participer au suivi et à la préservation de sa santé au quotidien. Cet espace numérique personnel contient un « coffre-fort sécurisé » où sont classés tous les documents de santé, utiles en cas d’hospitalisation urgente par exemple, qui sera progressivement alimenté automatiquement par les médecins et autres professionnels, laboratoires, hôpitaux, etc.

Il comporte également un profil médical où l’usager peut remplir ses informations personnelles (allergies et antécédents familiaux…) et mettre à jour ses constantes (tension, glycémie,…).

Courant 2022, Mon espace santé s’enrichira d’un agenda médical qui pourra être complété aussi bien par le patient que par les professionnels et établissements de santé qui le suivent et permettant à terme de bénéficier de rappels pour ses vaccins ou dépistages. En complément sera ajouté un catalogue d’applications et de services (portails patients, objets connectés, etc.), référencés par les pouvoirs publics, qui pourront alimenter Mon espace santé si l’usager donne son accord.

“Hautement sécurisées, toutes les données de Mon espace santé sont hébergées en France. De plus, les informations enregistrées dans le service sont préservées par le secret médical”, mentionne la CSSM qui précise que “seuls les professionnels de santé autorisés par l’usager peuvent le consulter, l’usager peut savoir qui a consulté, modifié, ou ajouté un document dans son dossier médical, il peut également ajouter, supprimer ou masquer un document à tout moment depuis le site ou l’application qui verra le jour au premier trimestre 2022”.

Mon espace santé est également disponible sous la forme d’une application smartphone (Android et Apple).

Pour en savoir plus sur Mon espace santé, visionnez les vidéos « Mon espace santé, en

quoi ça consiste ? » et « Les Français parlent de Mon espace santé ».