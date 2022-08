AVIS DE CONSTITUTION SARL BONHOMME BTP

Suivant l’acte sous seing privé en 22/03/2022, Monsieur Ibrahim SAID né le 07/09/1997 à Ongojou et demeurant à 555 Route Nationale 2 Tsoundzou 1 97600 Mamoudzou ; et Monsieur Dhoulkamal SOUMAÏLA né le 31/12/1986 à Mrémani et demeurant à 11 Rue de l’école primaire Tsoundzou 1, ont constitué une société à responsabilité limitée dénommé BONHOMME BTP

dont les caractéristiques sont les suivantes :

Objet : économie de la construction et travaux de bâtiment, travaux publics

Capital : 5 000 euros

Siège social : 555 Route Nationale 2 Tsoundzou 1 97600 Mamoudzou

Gérant : Monsieur Ibrahim SAID né le 07/09/1997 à Ongojou et demeurant à 555 Route Nationale 1 Tsoundzou 1 97600 Mamoudzou

Durée : 99 ans