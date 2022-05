Fête de la Nature du 18 au 22 mai : plusieurs lieux à réhabiliter à Mayotte

“La programmation la 16e édition de événement national s’annonce exceptionnelle en quantité. De quoi nourrir notre soif de nature !”, indiquent les organisateurs. A Mayotte, ça foisonne moins, mais tous les évènements ne sont pas encore remontés.

Thématiques nationales à l’honneur en 2022

Visiter le jardin de ses voisins, vivre l’expérience du monde nocturne, mieux connaître la nature en ville, se taire… et écouter la nature, célébrer les 40 ans du réseau des Réserves naturelles, suivre un jeu de piste numérique, contribuer à un inventaire des espèces avec le magazine Science & Vie, participer à un Atlas de la Biodiversité Communale, renouer avec la société grâce à la nature à travers un partenariat institué avec l’administration pénitentiaire et le Ministère de la justice… De nombreux ensembles thématiques composent le programme de la Fête de la Nature 2022. Ces thématiques permettent à chaque organisateur d’exprimer les sujets qui lui tiennent à coeur et au public de varier ses plaisirs de découverte !

A Mayotte, le Réseau EEDD 976 (Réseau d’Education à l’Environnement et au Développement Durable) porté par Mayotte Nature Environnement (MNE), convie l’ensemble de la population mahoraise à la découverte de sa biodiversité du 19 au 21 mai au jardin botanique de Coconi, et particulièrement le 21 mai, de 8h à 15h (Ouangani). “Il s’agit d’un événement de sensibilisation à l’environnement mahorais”. Un concours photo est organisé pour l’occasion avec deux catégories moins de 18 ans et plus de 18 ans. Le concours aura pour thème « Mon coin de nature préféré ».

Le Jardin botanique est un lieu privilégié, où la nature rencontre l’histoire de l’île avec l’utilisation des différentes essences dans la culture mahoraise.

D’autres espaces sont aussi à arpenter lors de cette fête de la nature, ne serait-ce que le sentiers côtiers des Badamiers ou le lac Dziani Dzaha en Petite Terre. Ce serait d’ailleurs une occasion rêvée pour restaurer les pancartes tellement abimées sur ces deux lieux, qu’il faut une Pierre de Rosette pour les déchiffrer. Dommage, car les indications notamment au lac Dziani sont instructives, notamment sur une ancienne éruption volcanique…

A.P-L.