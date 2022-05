WassnaWass : la marque Orange se met au vert

Tout le monde ou presque a pu voir ces derniers jours la vaste campagne publicitaire “Wassnawass” sur les panneaux en 4×3 de l’île. C’est simple, ils sont partout, et témoignent de la volonté de la société Orange, qui est derrière cette campagne, de la faire connaître de tous.

Pour André Martin, directeur général d’Orange Réunion-Mayotte, Wassnawass “ce n’est absolument pas juste une com ou une publicité, c’est notre raison d’être, c’est l’incarnation locale de la raison d’être du groupe Orange mondial. Ce n’est pas une marque mais ce qui motive l’ensemble des collaborateurs et salariés d’Orange au quotidien”. Un discours bien rodé, mais bien abstrait aussi. Au fil de la conférence de presse qui se tenait ce jeudi matin à la CCI de Mamoudzou, différents responsables ont donc égrainé tout ce que la campagne inclut : le doublement de la capacité du réseau mobile et fixe en 4 ans, le soutien à des associations sportives comme la fédération de football, à des artistes, ou à des campagnes de sensibilisation comme celles de prévention contre les dangers des écrans, ou visant à un meilleur usage du numérique.

“Ce qu’on cherche c’est à véhiculer un message de mieux vivre en semble, des générations et des communautés. C’est la traduction de ce qu’on peut apporter, nos actions, mais aussi tout le lien social qu’on peut apporter avec le numérique. On en revient à la raison d’être du groupe Orange. Ce qu’on cherche à faire c’est à créer du lien au travers du numérique et à faire ressortir l’humain. Ça a encore plus de sens dans un territoire comme Mayotte où on a une population jeune qui utilise les outils digitaux, il faut voir comment les jeunes générations les utilisent à bon escient pour favoriser le bien vivre ensemble” détaille le directeur, qui insiste sur plusieurs actions.

“On a un partenariat avec la fédération française de football, on cherche à faire des actions autour de la sensibilisation, sur le cyberharcèlement, la bonne utilisation des smartphones, c’est être partenaire sur les valeurs du sport et de la culture qui sont essentielles à la société mahoraise, mais aussi sensibiliser à la bonne utilisation du numérique, et des festivals de danse ou de musique où on crée une application digitale permettant à des jeunes de se mettre en avant pour peut être un jour avoir des débouchés. C’est le but de tous les partenariats que l’on noue avec les associations pour aider ces jeunes à s’insérer dans la société”.

En clair, Wassnawass, c’est une campagne de communication à grande échelle visant à “montrer et incarner que Orange est un acteur du développement économique” mais c’est aussi et surtout “une signature de marque”, autrement dit, un slogan, censé résumer les valeurs qu’une entreprise entend incarner, et rendre cette dernière plus facilement reconnaissable, voire incontournable.

Certains y sont parfaitement arrivés, en martelant des slogans qui sont à jamais associés à telle ou telle marque. Wassnawass, c’est donc enfin, finalement, un gros pari.

“Cette signature n’a de signification que si elle veut dire quelque chose au quotidien pour nos clients. Il faut apporter des preuves, si on ne les apporte pas, ça va faire flop et il n’y aura pas de signification” reconnaît le DG du groupe dans l’océan Indien.

