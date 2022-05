RÉSULTAT DE MARCHÉ COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE DEMBÉNI-MAMOUDZOU (976)

POUVOIR ADJUDICATEUR

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976), Monsieur le président Rachadi Saindou, Communauté d’Agglomération

Demebeni Mamoudzou – CADEMA BP 01 – Boulevard Halidi Sélémani, 97600 Mamoudzou , FRANCE. Tel : +33 269665091.

Parution numéro : 2021_265 DIFF – Annonce n° du 2021-09-22

Marché d’Etude de Maitrise d’Oeuvre Animation économique et Aménagement des espaces publics du front de mer de Passamainty

71335000

Passamainty – de la Place Dino au parc Mpweka Dinga (Espaces entre la RN2 et l’ancienne RN2) 97600 MAMOUDZOU

Code NUTS : FRY50

Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et

d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques

Procédure adaptée

Aucun critère.

Attribution :

Date d’attribution du marché :

10 décembre 2021

Nombre total d’offres reçues : 3

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

LD AUSTRAL , 5 RUE ANDRE LARDY , 97438 , SAINTE MARIE , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics : non

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mayotte , Les hauts du Jardin du Collège , 97600 MAMOUDZOU , FRANCE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611856. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

12 mai 2022