La fermeture de la RD1 à Soulou prolongée de 10 jours

Les glissements de terrain entre le carrefour de Soulou et le rond-point de Tsingoni continuent d’être observés, « notamment sur une zone particulièrement touchée sur le Sud de cette portion et peuvent être, sur certains points, de plus d’1 cm par jour en

moyenne », souligne la préfecture dans un communiqué, en rajoutant que « certains relevés indiquent toutefois un début de tassement du phénomène, qui nécessite d’être confirmé dans les jours à venir. »

Un point de situation s’est tenu sur place ce vendredi matin avec le Conseil Départemental et la DEAL. Compte tenu des informations journalières recueillies sur l’évolution de ce phénomène, il a été conclu à la nécessité de maintenir fermée cette portion de route à la circulation des véhicules afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, et ce jusqu’au lundi 23 mai à 5h30 du matin.

Durant la fermeture, des sondages géotechniques complémentaires seront réalisés, tout en assurant la conservation du domaine public routier départemental.

Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser la rentrée scolaire, des dispositions ont été prises afin d’assurer le transport et l’acheminement sous encadrement des élèves dans les meilleures conditions possibles et ce dès lundi 16 mai.

Des mesures spécifiques réglementant l’accès des bus scolaires à leurs zones de dépose et le cheminement des piétons sur l’itinéraire spécialement aménagé pour traverser la zone de restriction de circulation, viendront compléter le nouvel arrêté publié dans la journée.

Les automobilistes doivent donc emprunter les routes Nord et Est, pour éviter le secteur Tsingoni-Soulou.

« En cas d’infraction, tout conducteur contrevenant à la limitation de tonnage prescrite par l’arrêté susvisé sera puni de l’amende de 750 euros prévue pour les infractions de la 4ème classe au Code de la Route. De plus, le véhicule en infraction fera l’objet d’une mesure d’immobilisation. »