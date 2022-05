« Gi la wa Maore », lancement de la campagne pour les législatives chez Les Républicains

Le chapitre des élections législatives succède à celui de l’élection présidentielle. « Nous sommes prêts à aller au combat », s’est exprimé Bacar Mohamed, maire de Tsingoni et président des Républicains de Mayotte, en ouverture de la conférence de presse. Promptement l’objectif des élections législatives est fixé : « gagner dans les deux circonscriptions».

Pour y parvenir, le parti a investi un quatuor de « ténors » selon les termes employés par le secrétaire général des LR à Mayotte. Les situations locales ainsi que celle de la France ont été mises en exergue afin de souligner la nécessité pour « l’île d’exister sur la scène nationale et internationale ».

Au nord, le tandem Issihaka Abdillah et Halima Houzali

Dans la première circonscription, Issihaka Abdillah, entre autres, ancien directeur de cabinet du président du Conseil général de Mayotte Saïd Omar Oili, est secondé par Halima Houzali. Militante politique engagée depuis plusieurs années, elle a été membre de la liste conduite par l’actuel maire de Mamoudzou aux dernières élections municipales. Celle qui a longtemps « travaillé dans l’ombre », souhaite désormais « travailler dans la lumière pour porter la voix de Mayotte au niveau national ».

Au sud, le duo Mansour Kamardine et Fazianti Djoumoi Tsimpou

Au sud, l’actuel député Mansour Kamardine a été investi au côté de Fazianti Djoumoi Tsimpou. Ingénieure de formation, elle a décidé de revenir à Mayotte pour « apporter sa pierre au développement de l’île ». Pour sa part, le député de la seconde circonscription a tenu à rappeler les avancées réalisées au cours de sa mandature qu’il s’agisse de l’implantation de l’ARS et celle d’un rectorat de plein d’exercice. Toutefois, Mansour Kamardine reste lucide sur la situation politique, « le combat est difficile, je veux faire confiance à l’intelligence mahoraise ». Son objectif est clair, « faire attendre la voix de Mayotte à l’Assemblée nationale, avec un slogan « Gi la wa Maore » », et renforcer l’égalité dans le domaine du travail, de la santé et de la sécurité.

Premier grand meeting ce week-end à Sada

Les Républicains de Mayotte lancent leur campagne ce week-end avec le premier grand meeting à Sada le samedi 14 mai, à partir de 15 h. Douze autres grands rassemblements sont prévus d’ici le premier tour des élections législatives le 12 juin prochain.

Pierre Mouysset