Fin de la grève au laboratoire de l’hôpital, plusieurs points actés

Le mouvement de grève illimitée avait pris naissance le 6 mai sur un blocage entre une partie du personnel du laboratoire représenté par une large intersyndicale et la direction du laboratoire. Son poste était en balance, et a fini par être l’enjeu de l’accord final : elle devra le quitter pour aller exercer ailleurs.

Après une semaine de grève, l’intersyndicale CFDT Santé sociaux, CFTC, Sud santé sociaux, CGT et UNSA, du Centre Hospitalier de Mayotte (CHM), qui s’était constituée au laboratoire, a une nouvelle fois rencontré la direction du CHM ce vendredi. Un accord de sortie de crise a été signé. Il comprend plusieurs points.

Le premier porte sur l’éviction de la cadre actuelle du service, conformément à ce que demandait l’intersyndicale, « pour la protéger ainsi que le reste du personnel ». Il faut dire qu’un accord devait rapidement être noué, le mouvement de grève ayant été provoqué alors que le laboratoire doit faire revalider son label COFRAC.

C’est d’ailleurs l’objet du second point d’accord : le travail à mener pour renouveler l’accréditation COFRAC du laboratoire, comme nous l’avait expliqué le nouveau big boss de l’hôpital, Jean-Mathieu Defour. Le service va voir ses compétences renforcées, avec « la création de 7 postes dont un référent informatique et 6 techniciens. Une attention particulière sera apportée aux anciennetés des agents. Des audits organisationnels vont être mise en place pour identifier les difficultés et apporter des solutions.

Enfin, la direction s’est engagée à mettre à jour le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnel (DUERP) d’ici la fin de l’année 2022.

La grève donc pris fin ce vendredi 13 mai.

A.P-L.