Un nouveau poumon économique prend peu à peu vie à Combani

« Lorsque l’on veut on peut, certes il y a eu des difficultés pour réaliser ce projet mais ce n’est pas pour autant qu’il fallait abandonner ». Le maire de Tsingoni, Mohamed Bacar, n’a pas caché son émotion lors de la pose de la première pierre du futur centre commercial Ylang Ylang à Combani. Un projet dont la genèse remonte à 2014. « Huit années de patience. Un véritable soulagement d’être là car cela faisait très longtemps que les usagers de Tsingoni attendait ce centre commercial » s’est ému le premier édile lors de cette cérémonie symbolique inaugurant le début des travaux.

Le premier centre commercial hors de Mamoudzou

Annoncé pour le second semestre de l’année 2023, le centre commercial accueillera un supermarché Carrefour, les enseignes Mr Bricolage, Batimax ainsi qu’un C’TAM. En complément, dix-sept boutiques composeront la galerie marchande. Au total, le premier centre commercial de Mayotte situé hors du chef-lieu s’étendra sur une superficie de 8000 mètres carrés représentant un investissement global de 24 millions d’euros porté, entre autres, par l’Agence française de développement et la Banque des territoires.

Une opportunité d’emploi pour les jeunes de l’île

Cette infrastructure structurante représente une réelle opportunité pour le développement de l’île, et notamment du centre de Mayotte avec la création de 260 postes à pourvoir. Alors que l’Insee a récemment rappelé que « le taux de chômage au 2e trimestre 2021 s’établit à 30 %, à un niveau environ 4 fois supérieur aux moyennes nationale et européenne », faisant de l’île la « région européenne au plus fort taux de chômage, le centre commercial participera à son échelle au dynamisme local en tentant d’apporter une solution à la problématique d’emploi des jeunes ».

Pour y parvenir, Pôle emploi, le RSMA et autres travaillent de concert avec les exploitants du projet afin de répondre au mieux, via les formations proposées aux jeunes, à leurs besoins. Ainsi selon le lieutenant-colonel Dubois, commandant du RSMA « depuis octobre dernier, nous avons un partenariat avec CBo territoria qui porte le projet du centre commercial, afin d’avoir des jeunes formés au moment de son ouverture ».

« Faire de Combani le poumon économique du centre de l’île »

L’ambition affichée par Mohamed Bacar, est sans équivoque, « faire de Combani le poumon

économique du centre de l’île ». Grâce à cette infrastructure, le flux des automobilistes en direction de Mamoudzou et de Koungou pourra se répercuter sur le centre commercial ; moins d’embouteillages pour moins de pollution. Un projet de développement du territoire qui entre aussi en résonance avec la Maison France Service de Combani, inaugurée en 2020, mais aussi avec la création du futur hôpital de Mayotte dont l’emplacement est aussi prévu à Combani.

Dès lors, ce futur centre commercial se veut avant tout un acteur fort du développement économique de la commune de Tsingoni, en particulier, et de Mamoudzou en général. « Passer du discours à l’action. Passer des grands rêves à la concrétisation des projets, c’est notre motivation ». Des mots forts du premier édile pour marquer la concrétisation de ce projet porté par les multiples acteurs publics et privés du territoire.

Pierre Mouysset