Plan de bataille autour de la route coupée à Soulou pour la rentrée scolaire

On voyait mal comment la circulation bouchée dans le Nord pendant les vacances scolaires allait pouvoir supporter cet afflux supplémentaires. Un plan de bataille a été établi alors que les dégradations constatées sur la RD1 suite aux glissements de terrains continuent d’être observés à ce jour, nous dit la préfecture.

Les réunions de travail entre l’État, le Conseil Départemental, le Rectorat, les forces de sécurité intérieure (gendarmerie nationale et polices municipales), les transporteurs scolaires ont permis d’élaborer une solution destinée à assurer le transport des élèves “dans les meilleures conditions possibles dès lundi 16 mai”.

Après concertation, et sans attendre une évolution de la situation sur la zone de glissement concernée, il a été décidé par le Rectorat et le Conseil Départemental de mettre en place un nouveau plan de transport des élèves qui vise à éviter d’utiliser l’itinéraire de la déviation via Mamoudzou, trop long en distance et en temps, et à assurer la prise en charge des élèves et leur acheminement au plus près de la section de route coupée.

Les élèves seront déposés en bus de chaque côté de cette section (donc d’un côté à Soulou, et de l’autre, à Tsingoni) et effectueront le trajet à pied, sur un itinéraire sécurisé, pour rejoindre un autre bus scolaire qui leur permettra de se rendre dans leur établissement et retourner chez eux en fin de journée.

Sa mise en œuvre opérationnelle implique la réalisation d’aménagements routiers qui ont débuté, “ils seront totalement terminés d’ici lundi”.

Ceux-ci consistent en :

– la création de 2 gares routières provisoires de part et d’autre du barrage, au Nord et au Sud, constituées de zones de retournement des bus scolaires, d’espaces de dépose des élèves et de places de stationnement exclusivement dédiées aux bus,

– la mise en place, dans la zone affectée à la régulation des mouvements de bus, d’un alternat pour gérer la circulation des bus dans les 2 sens,

– l’aménagement dans les 2 zones de dépose des bus (au nord et au sud) d’un cheminement piéton matérialisé par un espace dédié (« trottoir »),

– l’aménagement dans la section de route interdite à la circulation d’un cheminement, isolant les élèves de la zone de sondages géotechniques, par 2 barrières physiques, de leur point de dépose à leur point de reprise du bus. La distance à parcourir par les élèves à pied de bus à bus sera d’environ 550 m.

Afin d’éviter toute difficulté sur les zones de dépose des bus et tout risque pour les élèves, ceci impliquera :

– le maintien de la fermeture totale à toute circulation (la circulation des 2 roues motorisées sera strictement interdite et contrôlée),

– l’interdiction de circuler dans la zone de retournement et de stationnement des bus à tout autre véhicule,

– la possibilité aux véhicules particuliers de poursuivre la dépose de piétons en amont de chaque zone dédiée aux transports collectifs.

Ces dispositions en termes d’aménagement et de gestion de la circulation des véhicules seront complétées par des mesures de sécurité des déplacements piétons et de sûreté pour la protection des personnes.

Pour ce faire, seront mobilisés : des agents de médiation sur les zones de dépose des élèves, 2 contrôleurs à chaque extrémité du dispositif de cheminement des élèves par TRANSDEV, le Groupe de Médiation Citoyenne (GMC), la police municipale de M’Tsangamouji appuyée par celle de Tsingoni, la Gendarmerie Nationale aux heures de fort trafic.

Un nouveau point sur la situation constatée sur la route coupée sera réalisé vendredi 13 mai afin de décider de la suite qui pourra être donnée à l’interdiction et restriction de circulation de tous les véhicules sur la RD1 sur le tronçon, mais les aménagements suscités donnent peu d’espoir sur une proche reprise de la circulation.

Il s’agit de faciliter au maximum le transport des élèves, notamment ceux qui passent des examens nationaux, tout en sécurisant le chantier de suivi de la route toujours en cours. “Ce plan provisoire repose sur le respect par l’ensemble des usagers des mesures prises”.

C’est en tout cas la preuve qu’on peut prendre des décisions rapidement et s’adapter aux aléas sur le territoire. Et pour ne pas en arriver là, la DEAL a du pain sur la planche, d’autres portions de route commencent à voir eux aussi leur bitume se rider…