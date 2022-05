L’année européenne de la jeunesse fêtée lors de cette semaine de l’Europe

L’année européenne de la jeunesse a été proposée par la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen dans son discours du 15 septembre 2021. Le sens de l’AEJ est d’accompagner les jeunes dans la sortie de la crise sanitaire et de les aider à en surmonter les effets négatifs par le biais de différentes actions.

L’objectif est de mettre en lumière l’importance de la jeunesse pour construire un avenir meilleur : plus écologique, plus inclusif et plus numérique. L’AEJ a une vocation européenne comme elle l’indique mais vise principalement à valoriser les actions de jeunesse mises en place au niveau local, régional ou encore national.

A Mayotte, l’AEJ se traduit par des événements proposés par des structures qui peuvent les faire labelliser, notamment à travers les appels à projets de la DRAJES, les jeux de la CJSOI et le forum de mobilité des jeunes (porté par Emanciper Mayotte). Aussi chaque structure (associations, collectivités territoriales, services déconcentrés, etc.) est invitée tout au long de l’année à proposer à labellisation ses actions de jeunesse sur le site de l’AEJ.

Toute action relative à la jeunesse (séminaires, conférences, événements européens en lien avec la PFUE, consultations, formations, concours ou prix, appels à projets, études, outils participatifs, etc.) peut être labellisée et obtenir ainsi une notoriété nationale, européenne voire internationale.

Grâce à l’appel à projets de la DRAJES sur la promotion de l’AEJ à l’occasion de la journée de l’Europe le 9 mai, Mayotte fête l’Europe cette semaine du 9 au 13 mai 2022, qui a vu la journée de promotion de l’Europe à Mayotte, à Sada, le 9 mai, organisée par l’association Emanciper Mayotte, la séance débat sur la France et l’Europe, à Bouyouni, le 9 mai, organisée par l’association Manoufa ya messo, la coupe d’Europe/communale, à Dembéni le 9 mai, organisée par l’association Football Club de Dembéni, la journée sur le numérique, à Barakani, le 10 mai, organisée par l’association Kaza, et ce vendredi 13 mai, la Journée de sensibilisation Européenne, à la vigie en Petite-Terre, organisée par l’association UFOLEP Mayotte

La mobilisation de tout acteur de jeunesse contribue à l’effort national visant à valoriser au plan européen les actions de la France envers la jeunesse mahoraise, dont la résonance est intensifiée par l’actuelle présidence française de l’Union européenne.