Entraide des femmes entrepreneuses au sein du réseau “Marraine et moi”

Le réseau “marraine et moi” recherche des femmes actives qui ont surmonté les difficultés dans leur carrière professionnelle et qui souhaitent partager leurs expériences avec d’autres. “Différentes rencontres conviviales seront organisées, pour offrir à toutes ces femmes l’occasion de partager les clés de leur réussite et leur permettre de lever certains freins.”

En cours de création, le réseau sera composé de marraines, des femmes entrepreneures expérimentées, de filleules, des femmes entrepreneures, juniors ou porteuses de projet en phase de lancement, ou des jeunes cadres, des structures d’accompagnement.

Pour mener ce projet de réseau, Marraines & moi, la CRESS, BGE, Pôle emploi et Crea’pepites et Oudjerebou ont formé un groupement.

Le but de cette collaboration est d’installer une cohésion, de favoriser l’émancipation les femmes actives pour les rendre économiquement autonomes, à travers un soutien mutuel dans leur activité entrepreneurial.

Elisabeth Moreno, ministre chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, déclarait que « L’émancipation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l’égalité.”

Couveuse Mayotte 0269801230, ou sur facebook @Oudjerebou976 ou www.oudjerebou.fr