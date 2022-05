AVIS RECTIFICATIF MARCHÉ DE SERVICES COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CENTRE OUEST (3CO)

Marché n°3CO22M003

Etudes d’opportunité et de préfaisabilité du contournement de Combani

Représentant du pouvoir adjudicateur : Président de la Communauté de Communes du Centre Ouest (3CO)

POUVOIR ADJUDICATEUR :

Désignation :

Communauté de Commune Centre Ouest (3CO)

1444 Avenue Zoubert Adinani

M’roalé

97680 TSINGONI

Téléphone : (+262) 269.63.76.76

Fax : (+262) 269.63.76.77

Adresse internet : https://www.3co-mayotte.fr/

Statut : Communauté de communes

Activité(s) principale(s) :

• Services généraux des administrations publiques

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.

Profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr/

L’avis concerne un marché.

OBJET DU MARCHÉ :

Etudes d’opportunité et de préfaisabilité du contournement de Combani – Etudes d’opportunité et de préfaisabilité du contournement de Combani

INFORMATIONS RECTIFICATIVES

Nature de la date à rectifier : critères d’attribution. Au lieu de

“ Critères d’attribution

Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :

Les critères sont notés sur 20.

1. Critère Cohérence du prix pondéré à 20 %.

2. Critère Délai d’exécution pondéré à 10 %.

Pour le critère délai, il est obligatoire de joindre un planning prévisionnel. L’attention sera portée sur la cohérence du calendrier par rapport aux missions proposées. Sans le calendrier prévisionnel, le candidat sera éliminé.

remarque :

Le candidat pourra adapté son planning s’il considère que certains étapes sont nécessaires.

3. Critère Valeur technique pondéré à 70 %.

3.1. Sous-critère Organisation et mode de fonctionnement pendant l’opération

Organisation

Mode de fonctionnement

Communication et concertation

etc..

3.2. Sous-critère Pertinence des références fournies par le candidat sur les opérations similaires

3.3. Sous-critère Moyen humain et technique”,

lire “

3.1 L’analyse des études antérieures noté sur 5 points

3.2 Le plan d’assurance qualité noté sur 5 points

3.3 Le volet « Equipe » noté sur 20 points

Le titulaire s’appuiera sur une équipe pluridisciplinaire, composée des spécialistes, capable de réaliser l’ensemble des missions confiées :

• Pour la maîtrise d’œuvre des études de projet routier, le prestataire justifiera à minima les compétences suivantes :

o Conception routière (géométrie, trafic, …) ; noté sur 3 points

o Environnement (milieux humain, milieux physiques et naturels, paysages, patrimoine, agriculture, acoustique, …) ; noté sur 6 pts

o Socio-économique ; noté sur 3 pts

• Pour la communication spécifique à ce projet d’infrastructures de transport, le prestataire justifiera à minima des compétences dans :

o La définition de stratégie de communication ; noté sur 2 points

o L’assistance à la préparation de la concertation ; noté sur 2 points

o La réalisation du dossier de concertation et support de communication ; noté sur 2 points

o L’organisation des différentes phases de concertation ; noté sur 2 points

Le titulaire désignera un chef de projet unique chargé du rôle d’ensemblier et de coordination de l’équipe projet et assurant le lien avec la maîtrise d’ouvrage. Pour chacun des deux volets de la mission, un spécialiste pourra être plus spécifiquement désigné par le titulaire.

Pour chacun des intervenants, il est demandé un descriptif des titres, compétences et de l’expérience dans ce genre d’étude ainsi qu’un CV complet. Le titulaire devra justifier d’une expérience et de compétence pour toutes les thématiques abordées dans l’étude

3.4 Le volet « Etudes » noté sur 20 points

• La description de la méthodologie que le candidat envisage d’adopter pour l’élaboration de l’étude des variantes du projet ; noté sur 3 pts

• La description de la méthodologie que le candidat envisage d’adopter pour réaliser l’analyse multicritères complète des variantes. A toute fin utile, le candidat pourra joindre un exemple d’analyse du même type déjà menée par ses soins et pertinent au regard de l’opération menée par le maître d’ouvrage, et l’élaboration du dossier de comparaison des variantes ; noté sur 3 pts

• La description de la méthodologie que le candidat envisage d’adopter pour réaliser le dossier final d’étude d’opportunité phases 1 et 2 ; noté sur 6 pts

• Un planning général des études techniques à réaliser, comprenant l’enchaînement des tâches, les dates de rendus et les réunions et points d’arrêt envisagés avec la maîtrise d’ouvrage. Ce planning comprendra une analyse sommaire des risques de la compréhension de l’opération par le candidat ; noté sur 8 pts

3.5 Le volet « Communication » noté sur 10 points

• La description de la méthodologie que le candidat envisage d’adopter pour réaliser l’analyse de contexte de l’opération. Le candidat décrira les actions qu’il entend mener pour assurer la qualité de la prestation au regard des enjeux du projet. Cette description sera suffisamment détaillée pour permettre au maître d’ouvrage de s’assurer de son adéquation avec la proposition financière du bordereau de prix ; noté sur 4 pts

• La description de la méthodologie que le candidat envisage d’adopter pour réaliser le plan de communication de l’opération, l’appui technique pour le bon déroulement de chaque phase de la concertation (événements publics) et le dossier de concertation. Noté sur 4 pts

Cette description sera suffisamment détaillée pour permettre au maître d’ouvrage de s’assurer de son adéquation avec la proposition financière du bordereau de prix ;

La description de la méthodologie que le candidat envisage d’adopter pour réaliser les différents supports de communication. À toute fin utile, le candidat pourra présenter des exemples de supports déjà réalisés par ses soins dans le cadre d’opération similaires, un planning général de la communication ainsi qu’un détail de l’investissement du candidat pour chaque phase au regard de sa compréhension du projet. Noté sur 2 pts”.