AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX VILLE DE MTSANGAMOUJI (976)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Nom complet de l’acheteur : Ville de MTsangamouji (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000882900018

Code postal / Ville : 97600 M’tsangamouji

Groupement de commandes : non

SECTION 2 : COMMUNICATION

Moyens d’accès aux documents de la consultation

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : SOUFFOU Tchico Afaya – Tél : +33 639991508 – Mail : dauf@mairiedemtsangamouji.fr

SECTION 3 : PROCÉDURE

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle

Capacité économique et financière : vérification de la capacité économique et financière

Capacités techniques et professionnelles : vérification de la capacités techniques et professionnelles du candidat

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mardi 14 juin 2022 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur

pondération.

1: prix des prestations 40%

2: valeur technique 60%

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché : Travaux de reconfiguration école primaire Chembényumba

Classification CPV : 45214210

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : ECOLE PRIMAIRE CHEMBENYOUMBA

RECONFIGURATION D’UNE ECOLE DE 10 SALLES

Lieu principal d’exécution : 1 chemin Abdou Colo – 97650 M’tsangamouji

Durée du marché (en mois) : 12

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : oui

SECTION 5 : INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT :

MACRO LOT : VRD/ESPACE VERT/TERRASSEMENT

Classification CPV : 45214210

Lieu d’exécution du lot : 1 chemin Abdou Colo – 97650 M’tsangamouji

LOT :

MACRO LOT : CLOS COUVERT (DEMOLITION/GO/CHARPENTE/ETANCHEITE/MEN EXT/METALERIE/MEN INT)

Classification CPV : 45214210

Lieu d’exécution du lot : 1 chemin Abdou Colo – 97650 M’tsangamouji

LOT :

MACRO LOT : FINITIONS (PEINTURES/REVETEMENT SOLS et MURS)

Classification CPV : 45214210

Lieu d’exécution du lot : 1 chemin Abdou Colo – 97650 M’tsangamouji

LOT :

MACRO LOT : FINITIONS (CLOISONS/FAUX-PLAFOND)

Classification CPV : 45214210

Lieu d’exécution du lot : 1 chemin Abdou colo – 97650 M’tsangamouji

LOT :

MACRO LOT : FLUIDES (ELECTRICITE/CLIMATISATION/VENTILATION)

Classification CPV : 45214210

Lieu d’exécution du lot : 1 chemin Abdou colo – 97650 M’tsangamouji

LOT :

MACRO LOT : FLUIDES (PLOMBERIE/ECS)

Classification CPV : 45214210

Lieu d’exécution du lot : 1 chemin Abdou colo – 97650 M’tsangamouji

LOT :

MACRO LOT : EQUIPEMENT CUISINE

Classification CPV : 45214210

Lieu d’exécution du lot : 1 chemin Abdou colo – 97650 M’tsangamouji

LOT :

MACRO LOT : ASCENSEUR

Classification CPV : 45214210

Lieu d’exécution du lot : 1 chemin Abdou colo – 97650 M’tsangamouji

LOT :

MACRO LOT : MOBILIER

Classification CPV : 45214210

Lieu d’exécution du lot : 1 chemin Abdou colo – 97650 M’tsangamouji

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visite obligatoire : non

Autres informations complémentaires :

Chaque candidat devra obligatoirement s’être rendu sur le site, préalablement à la remise de l’offre, afin de reconnaître les lieux ou les

locaux où les prestations doivent se dérouler. L’absence de visite par le candidat rend son offre irrégulière sauf si le candidat établit dans

son offre, par tout autre moyen sa connaissance approfondie du site ainsi que des contraintes éventuelles qui y sont rattachées.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

11 mai 2022