Mamoudzou jumelée avec deux villes du Togo

Ambdilwahedou Soumaïla arpente la planète en glanant ça et là des méthodes de gestion pour sa commune. Assainissement, échanges scolaires: c’est avec Agoé-Nyeve 2 et Kloto 1, deux villes togolaises, qu’il a signé un jumelage.

Des démarches menées dans le cadre du projet de ville Mamoudzou 2030. Depuis plusieurs mois, la ville y travaille, et une délégation a été envoyée au Togo en avril afin de rencontrer les administrations territoriales, plusieurs membres du gouvernement togolais ainsi que l’ambassade de France au Togo.

Le 28 avril 2022 à Lomé, le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla, et les maires d’Agoe-Nyeve 2 et de Kloto 1, Djabakou Koffi BOLOR et Winny DOGBATSE, ont concrétisé ce partenariat en signant la convention-cadre liant ces trois villes.

Elle leur permettra de mettre en œuvre une coopération internationale et des actions décentralisées autour des thématiques suivantes : La mise en œuvre conjointe de politique de développement durable (notamment sur le service public de l’eau, de l’assainissement, gestion des déchets, amélioration du cadre de vie et protection de la biodiversité), Les échanges scolaires, sportifs, culturels, artistiques ou économiques, Les politiques de gestion communales et de gouvernances, La formation du personnel communal, L’encadrement de la jeunesse, L’aménagement du territoire communal, L’implantation des entreprises.

En marge des rencontres avec les autorités locales, la délégation a rencontré le footballeur international Emmanuel Adebayor, qui se rendra prochainement à Mayotte afin de promouvoir l’excellence sportive et échanger avec les jeunes.