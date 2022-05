Le management de Tifaki Hazi couronné par une certification nationale

Entreprise de l’économie sociale et solidaire adhérente COORACE, spécialisée dans la mise à disposition de personnel, l’intérim, le lavage écologique sans eau de véhicules et de locaux, Tifaki Hazi vient d’obtenir la double certification ISO 9001.

La norme ISO 9001 définit les critères applicables à un système de management de la qualité. Il s’agit d’un engagement à améliorer la satisfaction des clients, et à fournir des produits et services conformes.

C’est donc une des entreprises pionnières de l’insertion par le travail, et notamment du service d’aide à domicile, créée en 1998, qui est ainsi reconnue. Tifaki hazi, c’est plus de 200 salariés accompagnés chaque année, un chiffre d’affaires de plus d’un million d’euros, qui s’est peu à peu diversifiée. Nous avions mis en valeur ce qui est désormais devenu un groupe, lors de ses 20 ans en 2018.

En mai 2015, l’association lance la filiale Tifaki Services, une société qui intervient dans le lavage écologique de véhicule, dans le nettoyage industriel et dans les travaux de bricolages. Elle a également récemment créé le service à la personne Tifaki Zema qui assure de la garderie d’enfants, du soutien scolaire, etc. En 2018, elle lance une entreprise de travail temporaire d’insertion ETTI, TIFAKI INTERIM.

Pour donner un nouvel élan à sa démarche Qualité, l’entreprise s’est engagée en 2020 dans une certification de groupe CEDRE ISO 9001impliquant les différents échelons de la fédération d’économie sociale et solidaire dont elle relève, COORACE.

Cette certification souligne la mise en place d’un système de management par la qualité (SMQ) sur l’ensemble de ses activités. “Elle traduit également le haut niveau de qualité des services que fournit l’entreprise à destination de ses salariés (notamment en parcours d’insertion), partenaires et clients”, souligne ses dirigeants.

Une certification qui permet aux clients du groupe de savoir où ils mettent les pieds, en bénéficiant notamment d’engagements, comme la prise en compte et du traitement de toute demande dans les 48 heures. Elle garantit également l’implication de l’entreprise en tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire, un atout pour leur politique RSE, un avantage également pour la mise en œuvre de clauses sociales dans le cadre de marchés publics. Elle garantit enfin que “l’entreprise est engagée dans une véritable démarche d’amélioration continue, plaçant le client au centre de ses préoccupations”.