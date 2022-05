La 3CO forme ses guides rando

La Communauté des Communes du Centre-Ouest (3CO) a dans ses rangs un pro de la rando. Harouna Attoumani, qui a pris les rênes de l’office de tourisme de l’interco, est rompu à cette activité pour en avoir organisé plusieurs.

Plusieurs formations sont mises en place à destination des associations et bénévoles engagés dans la valorisation des sorties découvertes.

Celle intitulée « sensibilisation au métier de guide accompagnateur » s’est déroulée au mois de février et a réuni 8 structures dont 42 bénévoles. Une formation dispensée par l’office de tourisme de la 3CO, l’association GEPOMAY ainsi que le service de la Ressource Forestière du Conseil Départemental de Mayotte.

Une deuxième phase, certifiante, sera dispensée par la fédération de la Randonnée Pédestre par l’intermédiaire du Comité de la Randonnée de la Réunion et avait lieu du 2 au 9 mai au Pôle d’Excellence Rurale de Coconi. Cette formation intitulée « Brevet Fédéral d’Animateur de Randonnée Pédestre (BF ARP) » accueillait 15 stagiaires avec comme objectif d’acquisition de compétences diverses : lecture de carte, utilisation de boussole, connaissance de la réglementation sur les sentiers et des fonctions d’un animateur randonnée, la maîtrise d’organisation d’une randonnée, etc.

Cette étape sera suivie d’un stage pratique entre les mois de mai et de juin, pour se clôturer par un stage d’approfondissement au mois de juillet 2022.

“Devenir guide touristique ne s’improvise pas, la 3CO met donc un point d’honneur à former ces acteurs pour une mise en tourisme sur mesure afin de favoriser la découverte raisonnée des atouts remarquables de Mayotte”.

Dans la continuité de la redéfinition de son tourisme vert, une autre formation s’ouvrira courant septembre/octobre 2022 mais cette fois-ci autour de la valorisation de la pratique du VTT loisirs ou sportif.